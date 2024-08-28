Tokat Valisi Abdullah Köklü, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma yemeğinde buluştu
Tokat Valisi Abdullah Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Köklü, yemeğe katılanlara teşekkür ederek şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Ayrıca, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve kadın muhtarlar da Vali Köklü'yü ziyaret ederek gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Haftası dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile dayanışma yemeğine katıldı.
Vali Köklü, hafta dolaysıyla 48'nci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı tarafından düzenlenen şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile dayanışma yemeğine katıldı.
Yemeğe katılanlara teşekkür eden Köklü, "Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu asla unutmayacağız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler, güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum." dedi.
Kadın muhtarlar Vali Köklü'yü ziyaret etti
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve beraberindeki kadın muhtarlar, Vali Abdullah Köklü'yü ziyaret etti.
Ziyarette Köklü, kadın muhtarlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.
Kadın muhtarlar da Köklü'ye gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.