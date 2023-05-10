Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

İlçenin bazı noktalarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlük çekti.

Kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı

Başçiftlik ilçesinde nisan ve mayıs aylarında doğada yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı.

İlçede mantarın kilogramı 300 ile 600 lira, kurusu ise kilogramı 3 bin liradan satışa sunuluyor.

Bölgede yıllardır kuzugöbeği mantarı topladığını belirten Hasan Rüştü Güler, "Kuzugöbeği mantarı toplaması oldukça zor bir mantar. Ormanlık alanlarda nisan ve mayıs aylarında yetişmektedir. Az bulunması ve aşırı lezzetli olması sebebiyle çok pahalı bir mantar. Benim için mantarların en değerlisidir." diye konuştu.

Uzmanlar ise vatandaşları doğadan toplanan mantarların zehirli olabileceği konusunda uyardı.