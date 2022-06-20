Tokat'tan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'tan kısa kısa

AA - İzzet Kurt - Güncel
Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ın Almus ilçesinde bin 500 kümes hayvanı dağıtıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde bin 500 kümes hayvanı dağıtıldı.

Almus Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilerin talepleri doğrultusunda bin 500 tavuk, civciv ve hindi temin edildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Gazi Sıldır, "Oda olarak 2022 yılında 250 çiftçiye bin 500 kümes hayvanı dağıtımı yaptık. Yine talep gelmesi dahilinde tavuk, civciv, hindi yavrusu gibi kümes hayvanı dağıtımlarımız sürecektir." dedi.

Almus'ta ayçiçeği ekimi

Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde 300 dekarlık alana yağlık ayçiçeği ekildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde deneme amaçlı ekilen ayçiçeği tarlasını gezdi.

Seyhan, yaptığı açıklamada, "İlçemiz Çevreli beldemizde toplam 300 dekarlık alanda bu sene ilk defa yağlık ayçiçeği üretimi yapılıyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün koordinesinde çiftçilerimize destek vererek güzel bir verim almayı umuyoruz. İnşallah hasat zamanı bereketli olur ve yöremizde örnek teşkil eder." dedi.

AA / İzzet Kurt - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title