Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tokat'taki trafik kazasında yaralanan 6 öğrenci taburcu edildi

Tokat'taki trafik kazasında yaralanan 6 öğrenci taburcu edildi

Güncel Haberler

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 6 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 6 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

Reşadiye ilçesi Delice mevkisi yakınlarında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 6 öğrencinin Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

İlçede dün, A.K. idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, A.E'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Devlet Hastanesi Reşadiye Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title