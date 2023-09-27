ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (2) KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından 1,5 saatte kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(BİLGİ)

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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TOKAT'TAKİ ORMAN YANGINI 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi mevkisinde bulunan ormanda çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibi, 2 arazöz, 1 su ikmal, 20 yangın söndürme işçisi ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.