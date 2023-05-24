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Tokat'taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi (2)

Tokat'taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi (2)

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KAYICI ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLDİTokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından alınıp memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi.

KAYICI ÇİFTİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Kayıcı ile eşi Suna Kayıcı'nın cenazeleri, yakınları tarafından alınıp memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesine getirildi. Suna-Abdullah Kayıcı çifti, Alanbaşı Mahallesi'nde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Mustafa KIRLAK/ KABATAŞ (Ordu),


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Reşadiye Tokat Ordu Güncel Haberler

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