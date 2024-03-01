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Tokat'taki heyelan mağdurlarına acil yardım ödeneği gönderildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde yaşanan heyelanda konutları zarar görenlerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde yaşanan heyelanda, konutları zarar görenlerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat'ın Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde 3-4 Şubat tarihlerinde meydana gelen heyelandan 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 caminin etkilendiğini anımsattı.

Heyelanın yaşandığı bölgenin 16 Şubat'ta "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ve 40 konutun tedbir amaçlı boşaltıldığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığınca Tokat Valiliğine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam etmekte. Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek."

Kaynak: AA / Güncel

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