Tokat'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından ilçenin yaylaları ve doğal güzellikleri beyaza büründü. Sisli hava ise sürücülere zor anlar yaşattı.
Tokat'ta mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kentin 1425 rakımlı ilçesi Başçiftlik'te merkez ile Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalar kar yağışının ardından beyaza büründü.
İlçenin yüksek kesimlerinde karla birlikte sisli hava ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçe genelinde kapalı köy yolu bulunmuyor.