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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Celalettin H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Güncel Haberler

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