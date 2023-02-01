Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Celalettin H. yönetimindeki 60 AAV 832 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışının etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel