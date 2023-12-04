Tokat'ta yolcu otobüsüne tüfekli saldırı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsüne tüfekli saldırıyla ilgili A.A. (33), gözaltına alındı. Daha önce aynı firmanın İstanbul seferinde şoförlerle kavga edip otobüsün lastiğini patlattığı öne sürülen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı köyü yakınlarında meydana geldi. İlçedeki otogardan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Hakan Başara yönetimindeki 60 KL 017 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. İçinde 33 kişinin bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar, aracın mazot filtresine hasar verdi. Otobüs şoförü yaklaşık 300 metre sonra aracı durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat araçta bekleyen yolcular, firmanın gönderdiği başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi.

Jandarma ekiplerince D-100 kara yolu kenarında yapılan aramada 3 tüfek kartuşu bulundu. Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için başlatılan çalışma kapsamında 19 Kasım'da aynı firmaya ait başka bir otobüste yüksek sesle konuşma tartışması sonrası şoförlerle kavga edip aracın lastiğini bıçakla patlattığı öne sürülen A.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı bir adreste 1 adet av tüfeği ele geçiren ekipler A.A'dan el swap örneği aldı. İfadesinde otobüse ateş edenin kendisi olmadığını belirten A.A. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.