Tokat'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Tokat'ta yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Tokat'tan Erbaa'ya yolcu taşıyan H.Ü. idaresindeki 60 M 0914 plakalı minibüs, Tokat- Niksar kara yolu Almus Kavşağı'nda H.Ç. yönetimindeki 34 RC 060 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan babası Ö.Ç. ile minibüsteki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel