TOKAT'TA YOĞUN TOGG'A YOĞUN İLGİ

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde ilk kez vatandaşlarla buluşturulan SUV model, lacivert renk Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Togg'u görmek için Cumhuriyet Meydanına gelen vatandaşlardan bazıları ağaçlara bazıları da yüksek yerlere çıkarak Togg'u görmeye çalıştı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kula rengi SUV modeli ilk kez geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'ın kullandığı otomobili ilk kez görmek isteyen çok sayıda vatandaş yollarda aracın geleceği saati bekledi. Cumhuriyet meydanına gelen araç için program düzenlendi. Programa Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AK Parti, MHP ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları, MHP Tokat Milletvekili Adayı Ayla Bedirhan Çelik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlardan bazıları ağaca, bazıları ise yüksek yerlere çıkarak aracı görmeye çalıştı. Meydana gelen vatandaşlar sırayla TOGG ile fotoğraf çektirdi. TOGG'un 60 yıllık bir hayal olduğunu ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan 'Şükürler olsun Türkiye kendi otomobilini yaptı. Yerli ve milli otomobiliyle şuanda bütün Türkiye buluşmuş. 60 yıl önce Devrim otomobilini yürütemedik şimdi devrim otomobili bütün Türkiye'nin yollarında. Milletimiz için ortaya koyduğumuz her zaman artarak devam edecek' dedi.Erbaalıların TOGG'a yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl 'Hepimiz gururluyuz mutluyuz. Yıllardır beklediğimiz bir hasreti yaşıyoruz. İnşallah Cumhuriyetin 2'nci yüzyılında yerli ve milli üretimimiz araçlarla, hava araçlarıyla ekonomik bağımsızlığımızı da sağlayarak Cumhuriyetin 2'nci yüzyılına Türk Yüzyılına, Türkiye Yüzyılına hep beraber hazır olacağız. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Liderimiz Devlet Bahçeli'ye yerli TOGG'un üretilmesinde emeği geçen mühendisinden çaycısına herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.(DHA)