Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Yıldırım Çam Ağacını İkiye Ayırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı. Köylüler korkulu anlar yaşadı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı.

Kentte dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, ilçeye bağlı Kat köyünde Kültür Mahallesi eski okul binası bahçesinde bulunan 50 yıllık çam ağacına yıldırım isabet etti.

Yıldırımın isabet ettiği çam ağacı ortadan ikiye ayrıldı. Köylüler, yıldırım nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Ağacın bazı kesimleri köylüler tarafından kesildi.

Bir süre elektrik kesintisi olan köyde çalışmalar sonrası elektrik tekrar bağlandı.

Köyde yaşayan Ahmet Gedik, AA muhabirine, çam ağcının 50 yıllık bir ağaç olduğunu söyledi.

Bahçede bulunan çam ağaçlarının evlerine yakın olduğunu anlatan Gedik, "Dün gece korktuk, sabaha kadar uyuyamadık. Allah'ın takdiri. Bir şey diyemiyorum. Evim buraya 5 metre uzaklıkta. Yıldırım iyi ki bize vurmadı. Hanımla oturuyorduk bir takırtı koptu. Dışarı çıktım ki ağaç böyle olmuş. Şok olduk. Bir ses oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Turhal Yaşam tokat

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi? Victor Osimhen'in maaşı ne kadar? Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title