Tokat'ta Yeşilırmak'a çelenk bırakıldı

TOKAT Valiliği tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların anısına Yeşilırmak'a çelenk bırakıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Yeşilırmak'a çelenk bırakıldı. Tarihi Hıdırlık Köprüsünde gerçekleşen etkinliğe Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli katıldı. Saygı duruşu sonrası depremden etkilenen ve hayatını kaybeden vatandaşlar adına saygı çelengi bırkaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çevre haftası dolayısıyla andığımız deprem şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizler de tüm sorumlu birimler olarak çevre haftasının duyarlılığını tüm bir yıla ve tüm faaliyetlerimize yaymak gibi bir hedef içerisinde olacağız dedi.