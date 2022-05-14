Tokat'ta yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

Tokat'ta yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, yeğenini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde, yeğenini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, tartıştığı yeğeni Atilla K'yi (35) silahla öldürdükten sonra kaçan amca Ç.K'nin (66) yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.
Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunduğu belirlenen şüpheli, suç aleti tabancayla yakalandı.
Niksar ilçesine getirilen eski muhtar C.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
İlçeye bağlı Çalca köyünde 3 Mayıs'ta amca Ç.K, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Atilla K'yi silahla öldürdükten sonra kaçmıştı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel