Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, elde edilen parayı başka bir gruba aktaran 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan bir gruba yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından 9 Ekim'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen parayı aynı suç yapılanması içerisindeki başka bir gruba aktardığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tarafından kullanılan ofiste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
