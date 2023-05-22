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Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı

Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı halde bulunan karaca koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Erdemli köyünde, yaralı bir karaca gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Yaralı karaca, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ormanlık alandan alındı.

Jandarma ekipleri, karacayı Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Koruma altına alınan karaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Tokat Güncel Haberler

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