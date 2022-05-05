Tokat'ta yangında hayatını kaybeden engelli kişinin cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Tokat'ta yangında hayatını kaybeden engelli kişinin cenazesi toprağa verildi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta yangında hayatını kaybeden engelli kişinin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaydeden kişinin cenazesi defnedildi.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaydeden kişinin cenazesi defnedildi.

Evde çıkan yangında yaşamını yitiren 37 yaşındaki bedensel engelli Yusuf Ilık'ın cenazesi, Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Reşadiye ilçesine bağlı Bazçalı beldesine getirildi.

Ilık'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Niksar'da dün, Bağlar Mahallesi Birgül Sokak'taki bir apartmanın giriş katında çıkan yangında evde tek başına bulunan Yusuf Ilık, yaşamını yitirmişti.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Devlet Hastanesi, Engelli, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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