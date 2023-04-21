Tokat'ta yangın çıkan otomobilde hasar oluştu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.
F.K, yönetimindeki otomobilin motor kısmında Niksar-Başçiftlik kara yolu Hanyeri köyü yakınlarında alev çıktığını görünce aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel