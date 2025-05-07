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Tokat'ta Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.Yangın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde tek katlı bir evde dün akşam meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye ve Niksar ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haber: Fatih YILMAZ- /TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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