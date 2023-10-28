Tokat'ta "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" yapıldı

Tokat'ta, "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" kapsamında "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu" programı gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarihi Sulusokak Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde tüm olumsuzluklara rağmen Türk milletinin büyük azimle olağanüstü bir destan yazarak Cumhuriyete ulaştığını söyledi.

Cumhuriyete giden süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin oldukça zor şartlar altında oluştuğunu belirten Yılmaz, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Programa, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar konuşmacı olarak katıldı.

Sancaktar, Milli Mücadele döneminin genel özelliklerinden bahsederek 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşum süreci ile ilgili dinleyicilere bilgi aktardı.

Program sonunda Yılmaz tarafından Sancaktar'a hediye verildi.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve TOGÜ iş birliğinde düzenlenen programa Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.