Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir kişinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda 91 sentetik uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ile 2 gram kenevir ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.