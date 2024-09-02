Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kilo 500 gram kubar esrar, 339 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzelendi.
Operasyonda, 10 kilo 500 gram kubar esrar, 339 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.