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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, M.A'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 320 gram sentetik uyuşturucu buldu. Zanlı, gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, M.A'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 320 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Tokat Güncel Haberler

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