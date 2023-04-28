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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, bir kişinin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince belirlenen araç kara yolunda durdurularak arama yapıldı. Aramada 83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Jandarma Erbaa Tokat Güncel Haberler

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