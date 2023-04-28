Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, bir kişinin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince belirlenen araç kara yolunda durdurularak arama yapıldı. Aramada 83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Zanlı, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel