Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir zanlının aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada 17 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.