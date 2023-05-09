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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Turhal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir zanlının aracı durduruldu.

Araçta yapılan aramada 17 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Turhal Tokat Güncel Haberler

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