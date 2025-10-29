Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl merkezinde bir çocuk üzerinde uyuşturucu ile yakalanırken, diğer şüphelinin ikametine yapılan operasyonda da uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, il merkezinde suça sürüklenen çocuk E.P'yi üzerinde bir miktar uyuşturucuyla yakaladı.
E.P'nin ifadesi doğrultusunda B.D'nin ikametine operasyon düzenleyen polis ekipleri, burada da bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.D. ve E.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel