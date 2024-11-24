Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda uyuşturucu hap ile yakalanan D.D. tutuklandı. Emniyet ekipleri, otobüs terminalinde gerçekleştirdikleri operasyonda 1177 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli D.D. otobüs terminalinde yakalandı.
Zanlının valizinde ve üst aramasında 1177 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.