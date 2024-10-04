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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 36,73 gram sentetik uyuşturucu ve 7,97 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erbaa ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Aramada ıslak mendil paketinin içinde 36,73 gram sentetik uyuşturucu ve 7,97 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

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