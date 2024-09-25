Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen M.G'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, elektronik tartının dijital göstergesinin içine saklanmış 54,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.