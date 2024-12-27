Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması kapsamında Geyras uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 121,6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.