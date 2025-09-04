Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Tutuklama

Güncelleme:
Tokat'ta son bir ay içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma, 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap ve 486 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

TOKAT'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 535 gram kubar esrar, 250 gram bonzai, 17 sentetik hap, 486 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
