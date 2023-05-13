Tokat'ta uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada, K.K'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince tespit edilen araç, kara yolunda durdurularak arama yapıldı. Aramada 817 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Niksar ilçesinde ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin H.A.K'nin aracında yaptığı aramada, 180 uyuşturucu hap ve 23 gram uyuşturucu bulundu.

Zanlılar K.K. ve H.A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.