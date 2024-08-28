Erbaa'da tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Mustafa Polat yönetimindeki tarım aracı Şükür köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polat'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mustafa Polat (55) yönetimindeki tarım aracı, Şükür köyü yakınlarında 15 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Polat'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.