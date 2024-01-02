Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, üç araç çarpıştı ve sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

T.T. ( (59) yönetimindeki 58 ABS 341 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınar köyü mevkisinde O.D. (44) idaresindeki 60 PC 204 plakalı kamyonet ve M.A'nın (49) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki H.T. (62) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Tokat Hastane Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title