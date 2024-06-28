Tokat'ta traktör kazası: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Tokat'ın Merkeze bağlı Semerci köyünde bir traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.
Merkeze bağlı Semerci köyünde D.E.K. (10), bahçede bulunan 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynadığı sırada araç aniden hareket etti.
Yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan bahçe duvarından yola düşerek devrilen traktördeki D.E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, Y.K. (14) yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.