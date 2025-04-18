Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı: Filistin Filistin halkınındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salonu ayağa kaldırdı
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
Yenidoğan Çetesi davasında Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit eden şahıs iş insanı çıktı

Tokat'ta Trafik Kazasında Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanan 24 yaşındaki Murat Gözen, hastanede tedavi altında iken yaşamını yitirdi. Gözen'in, kazadan önce çalıştığı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gün önceki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Gözen (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözen'in tedavi gördüğü hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Murat Gözen idaresindeki 60 ACP 860 plakalı otomobil, iki gün önce Tokat-Turhal kara yolunda Y.E.D'nin kullandığı 06 EJV 110 plakalı tırla çarpışmış, kazada yaralanan sürücü Gözen, Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.