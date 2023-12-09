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Tokat'ta trafik kazasına karışan sürücü gözaltına alındı

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat'ta 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü, aracının düşen yan aynasından yola çıkan jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 kara yolunda Hikmet G'nin (66) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmada bulunan ve kazaya karışan otomobile ait olduğu değerlendirilen yan ayna ile araç parçalarının yanı sıra güvenlik kameralarını inceledi.

Aynanın seri numarasından yetkili bayiye ulaşıp otomobilin marka ve modelini belirleyen ekipler, bu modeldeki araçlar üzerinde yoğunlaştı.

Ekipler, çalışmalar sonucu kazaya karışan 06 AAR 516 plakalı otomobilin Erbaa ilçe merkezinde bulunduğunu tespit etti.

Araç sahibi M.A. (36) yakalandı, otomobili de incelemeye alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Aynı kazaya karışan kamyon sürücüsünün yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Tokat-Niksar kara yolunda dün, akaryakıt istasyonu önünde beklerken bir otomobilin çarpmasıyla yola savrulması sonrası üzerinden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon geçen Hikmet G. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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