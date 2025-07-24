Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Tokat-Niksar kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K. (68) idaresindeki 34 KBY 288 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağında Ö.A. (44) yönetimindeki 60 ABB 393 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada, 34 KBY 288 plakalı otomobilde bulunan K.K. (29), Ç.A. (11), İ.A. (53) ve S.K. (48) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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