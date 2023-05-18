Tokat'ta trafik kazası: 4 yaralı
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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat- Turhal kara yolunda seyreden F.S. idaresindeki 42 ALS 285 plakalı otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında O.G. yönetimindeki 60 AV 057 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile S.G. ve Y.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel