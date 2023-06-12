Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, Burak Özgan'ın (29) kullandığı otomobil bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00'da Tokat- Niksar Karayolu TOKİ mevkinde yaşandı. Niksar istikametinden Tokat'a seyir halinde olan Burak Özgan (29) idaresindeki 60 AEN 658 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yolda ters döndü. Çevredeki vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada sürücü Burak Özgan, eşi Arife Özgan (29), oğlu Aybars Özgan (1) ve annesi Hamiyat Özgan (79) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)