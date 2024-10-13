Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs yoldan çıkarak devrildi. Sürücü ve iki yolcu yaralandı, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Koçak köyünden Erbaa istikametine gitmekte olan Murat Ç. idaresindeki 34 HA 0416 plakalı minibüs, yoldan çıkarak üzüm tarlasına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Ç. ve Asel Ç. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.