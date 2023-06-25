Tokat'ta trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı.

CENAZELER SİVAS'A GÖNDERİLECEK

Tokat'ın Almus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren anne Şeyma Yuvacı ile çocukları Burak Enver Yuvacı (12) ve Erva Miray Yuvacı'nın (6) cenazeleri olay yeri incelenmesinin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Solmaz'ın ve otomobil sürücü Kalender Yuvacı'nın ise tedavileri kent merkezinde bulunan hastanelerde devam ediyor. Kazada yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğu otopsi işlermlerinin tamamlanmasının ardından, memleketleri Sivas'a gönderilecek.