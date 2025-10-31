Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Hülya Ö. adlı sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tuncay B. idaresindeki 60 ADY 736 plakalı otomobil, Çevreyolu Cezaevi Kavşağı'nda Hülya Ö. yönetimindeki 60 AGB 915 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hülya Ö. yaralandı. Yaralı, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel