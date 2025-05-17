Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Muammer Emre İşcan (31) idaresindeki 60 RD 220 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu 3. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AET 856 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada İşcan olay yerinde hayatını kaybetti, F.M.D. (29) ve R.T.D. (27) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel