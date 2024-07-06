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Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Çınar'ın (25) kullandığı 60 AEG 854 plakalı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mehmet İhsan Akgöz (66) idaresindeki 60 AFC 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgöz ise buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği caddede toplanan mahalle sakinleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bir süre yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal trafik Tokat Yaşam Güncel Haberler

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