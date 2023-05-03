Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Y.K. (52) idaresindeki 60 HV 246 plakalı tır, Tokat- Niksar kara yolu Almus Kavşağı'nda H.Ç. yönetimindeki 60 SC 478 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan H.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.