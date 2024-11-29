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Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Tokat'ta tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 163 öğrenci, beyaz önlük giydi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesinde öğrenim gören 163 öğrenci, beyaz önlük giydi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, "Hekimlik mesleğinin anlam ve önemine değinerek hekimlikte sürekli kendini yenileme gerekiyor. Beyaz önlük hekimlik mesleği için aynı zamanda dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, aydınlığın, saflığın, bilgeliğin, alçak gönüllüğün bir sembolüdür. Bu önlüğü bugün giydikten sonra temsil ettiği vicdani, ahlaki ve insani değerlerin bırakın kirlenmesini lekelenmesine dahi tahammülünüz olmamalıdır." dedi.

Açılış konuşmaları sonrası üniversite konservatuvarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, tıp fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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