TOKAT'TA TEK KATLI BİNADA YANGIN

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Nurettin (74) ve Gülay Aydın (73) çiftinin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Evi saran dumanların arasında kalan Aydın çifti, camdan dıyarı çıkarak kendilerini kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın bu sabah saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Oğalakçı köyünde çıktı. Nurettin ve Gülay Aydın çifti sabah evde uyudukları sırada evden biranda alevler yükseldi. Yangını fark eden dumanların arasında kalan Aydın çifti, bulundukları odanın penceresinden atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Aydın çiftinin evlerinin önündeki otomobil de ve evde hasar meydana geldi. Pencereden atlarken hafif şekilde yaralanan Aydın çiftine ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)