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Tokat'ta Tavan Çökmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Tavan Çökmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta bir müstakil evin müştemilatında tavanın çökmesi sonucu Semra Kolkaya isimli kadın göçük altında kalmıştır. Olay yerine gelen ekipler hemen müdahalede bulunmuş, ancak kadın hastanede hayatını kaybetmiştir.

TOKAT'ta evin müştemilatının tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay saat 17: 30 sıralarında Ogulbey Mahallesi Salkım Sokak'taki müstakil evde yaşandı. Okuldan dönen Seda Kolkaya, eve geldiğinde kapının açılmadığını fark etti. Komşularının yardımıyla kapıyı açmayı başaran Seda Kolkaya, evin arka kısmındaki müştemilatın tavanının yıkıldığını ve odunların devrildiğini gördü. Annesi Semra Kolkaya'yı (40) evde bulamayan Seda Kolkaya, annesinin odunların altında kaldığını düşünerek hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen polis ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, göçük altında kalan kadına ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, odunların altından çıkartılan Semra Kolkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tokat devlet hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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